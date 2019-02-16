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CHP’li Büyükşehir engellilere engel 

Konak Halit Ziya Bulvarı’ndaki yaya geçidinde karşılıklı olması gereken engelli rampalarının birinin eksik yapılması, özellikle tekerlekli sandalye kullananların hayatını tehlikeye atıyor.  

  • ATAKAN ŞEN
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İzmir'in Konak İlçesi’ndeki Halit Ziya Bulvarı, araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden biri. Bulvar üzerindeki yaya geçidinin bir tarafında engelli rampası olması, diğer tarafında ise olmaması özellikle tekerlekli sandalye kullananlara zor anlar yaşatıyor. Yaya geçidinden geçmek için caddenin bir tarafındaki engelli rampasından inen tekerlekli sandalye sahibi, karşı kaldırımda rampa bulamayınca trafiğin ortasında kalıyor. Hayati tehlike yaşayan engelliler, kaldırıma ancak birilerinin yardımıyla çıkabiliyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eksik planlaması engellilere verdiği değeri ve hizmeti de gözler önüne seriyor.   

ÖLÜMLE BURUN BURUNA 

Kent genelinde bunun gibi birçok engelle karşılaştıklarını belirten engelli Mehmet Uslu, ‘’Eğer ben tek başıma buradan geçmeye çalışsaydım, rampa olmadığı için düşerdim. Ya gelen otomobilin altında kaldırdım, ya da düşüp bir yerlerimi kırardım. Büyükşehir’in engellilere verdiği değer bu kadar” dedi. Özgür ve kendi başına sokaklarda dolaşmak isteyen engelli Sema Turan ise ‘’Engellilerin hayatını kolaylaştırmak gerekirken Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu eksik iş bizim hayatımıza neden olabilir. Biz engeliler, İzmir’de engel dolu yollarla mücadele veriyoruz. Ben kendi başıma istediğim gibi İzmir’de dolaşamayacak mıyım? O zaman bu belediye ne işe yarar. Bizler için çözüm üretmeyecekse onlar neden koltukta oturuyor’’ diye konuştu. 

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