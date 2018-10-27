Çocuklar için özgür tasarım ödül getirdi

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Büşra Aydın, teknolojiden uzak, çocukları hayal dünyaları ve yetenekleriyle baş başa bırakan mekan tasarımı, yarışmanın ‘dördüncü yıl’ kategorisinde üçüncü oldu. Çocuklar için aktivite merkezini, Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi’nde yer alacak şekilde tasarladığını belirten Büşra Aydın, iki kattan oluşan projenin amacını anlattı. Günümüz çocuklarının kendi hayal dünyalarını zenginleştirecek bunu yaparken de hem eğlenip hem de çalışabilecekleri mekanlara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Aydın, “Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi, Alsancak, Kemeraltı, Konak ve Çankaya ile bir bakıma bağlantı noktası özelliğini taşıyor. Ancak pek çok iş merkezinin bulunduğu bu bölgede çocuklar için düşünülmüş bir mekan bulunmuyor. Bu nedenle çocukların ilgisini çekebilecek 4-12 yaş grubu için bir aktivite merkezi tasarlamak istedim. Çocukların da fikirlerini alarak rahat bir atmosfer yaratmaya çalıştım” diye konuştu.