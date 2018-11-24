Deniz taşları tablo oluyor
Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’Dekoratif Tablo Yapımı Kursu’na katılan kadınlar, deniz taşlarından birbirinden güzel tablolar yapıyor.
Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 3 aylık açtığı kursa katılan 22 kadın deniz taşları ile birbirinden güzel tablolar ortaya çıkarıyor. Haftanın 3 günü düzenlenen kursta, kursiyerler boyadıkları deniz taşlarını ağaç zemine yerleştiriyor. Tablolarda, taşların yanı sıra ağaç ve yaprak da kullandıklarını anlatan kurs öğretmeni Nezahat Yalçın, ürünlerin yılsonunda sergileneceğini söyledi. Başarılı işler yapıldığını belirten Yalçın, “Öğrencilerimiz dekoratif tablo yapıyor. Dekoratif tablolarımızda deniz taşları kullanıyoruz. İlk önce tasarlıyoruz, çizimini yapıyoruz, sonra boyalarla renklendiriyor ve taşlarımızı yapıştırıyoruz” dedi.
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