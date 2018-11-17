Denizden çıkanlar dudak uçuklattı  

Gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da ‘Denize en çok mavi yakışır’ sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği kampanyası, 2015’te Gümüşlük Koyu’nda başladı. O günden bu yana Bodrum Yarımadası’nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması yürütülüyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan atıkların bir bölümü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından sanat eserine dönüştürülerek sergilendi. Çıkarılan atığın çoğu geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi Konacık 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine naklediliyor. Çalışmalarda, denizden cam şişe, teneke kutu, otomobil lastikleri, cep telefonu, televizyon, küvet, klozet, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş arabalarının çıkması görenleri şaşırttı. Bugüne kadar 22 tona yakın atığın çıkarıldığı kaetkinlikte, üç yıldızlı 8, iki yıldızlı 3, tek yıldızlı 2 ve bir serbest olmak üzere 14 gönüllü dalgıç görev yapıyor.