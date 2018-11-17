Denizli’nin turizm rotaları belirlendi   

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen proje ile Denizli’nin turizm rotaları oluşturuldu. Turizm Fakültesi Öğretim elemanları Doç. Dr. Serkan Bertan, Doç. Dr. Onur Görkem, Dr. Serap Alkaya ve Dr. Murat Bayram tarafından dijital ortamda hazırlanan ‘Denizli Turizm Rotaları’, gastronomi, yöresel yemek, doğa, el sanatları, alışveriş ve kültür turizmi alanında kenti keşfetmek isteyenlerin hizmetine sunuldu. Denizli’nin görülmeye değer birçok turistik değeri rotalar içinde yer alıyor. İlgililerinin www.pau.edu.tr/turizm adresinden ulaşabileceği ‘Denizli Turizm Rotaları’nın turizme önemli ölçüde katkı sağlaması planlanıyor.

MUTFAK KÜLTÜRÜ İLGİ ÇEKİYOR

Projenin yürütücülüğünü yapan Doç. Dr. Serkan Bertan, turizmden hak edilen payın alınmasının yörenin etkili tanıtımından geçtiğini söyledi. Dünyadaki turizm anlayışının değiştiğine işaret eden Bertan, “Geçmiş kültürün izlerini yerinde görme, kültürel temaslar, yöresel yemekler ve mutfak kültürü daha fazla ilgi çeker olmuştur. Gelişen ve değişen bu turist tercihleri dikkate alındığında turizm merkezi olmaya aday yörelerin özelliklerinin incelenmesi, ortaya çıkarılması ve turistik birer ürün olarak geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu yüzden Denizli’nin doğal ve kültürel değerlerin belirlenmesi ve bu envanterin internet ortamına aktarılması, turistik rotalarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu proje kapsamında kent sınırları içinde bulunan ve turizm hareketliliğine konu olan tüm değerler saptanarak kayıt altına alınmıştır” diye konuştu.