Düşünür Koleji'nin 35. okulu İzmir Güzelbahçe'de açılıyor

Tuz sekiz yıllık eğitim tecrübesini nitelikli bir okulda geleceğe taşıyan eski İzmir Millî Eğitim Müdürü Behçet Yavuz’un önderliğinde kurulan Düşünür Koleji, 35. okulunu yeni eğitim-öğretim yılında İzmir Güzelbahçe’de açacak.

Kayıtları devam eden Düşünür Koleji; 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıfların katılımıyla 9 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek Düşünürlü Olma ve Bursluluk Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere de burs imkânları sunacak.

Tasarım odaklı düşünebilen, fark oluşturan yaratan, yaratıcı, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiren Düşünür Koleji, eğitimde yeni bir pencere açan felsefesi ve küresel düzeyde okul olma vizyonu ile ‘Farklı düşün-fark yarat-özgün ol’ mottosuyla geleceğe yön vermeye devam edecek.

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI

Düşünür Koleji, eğitim anlayışını tüm dünyaya yaymak için şu ana kadar açtığı 11 anaokulu, 10 ilkokul, 9 ortaokul ve 2’si fen olmak üzere toplamda 5 lisesinde olduğu gibi Güzelbahçe’deki yeni kampüsünde de uluslararası STEM eğitimini zenginleştirerek kuruma özgü hale getirdiği D-STEAM programı, yetkin dil programları, kodlama, Maker-D programı, sanat ve tasarım eğitimleri ve beceri odaklı öğrenmeyi destekleyen bir eğitim vermeye devam edecek.

Ayrıca Düşünür Beceri Akademisi (DBA), Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi (DÖGA), Düşünür Düşünme Becerileri Programı (DBP), Düşünür Teknoloji 4.0, Düşünür Yetenek Gelişimi Programı (DYGP) gibi birçok fark yaratan özgün programla eğitim sektörüne yön verecek.

GÜVENLİKLİ KAMPÜS

Düşünür Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Yavuz, fark yaratan projelere imza atmaya şimdi de İzmir Güzelbahçe’deki yeni okulunda devam edeceğini söyledi.

Yavuz, “Okul güvenliği yüksek, modern ve şık kampüslerde standartları 21. yüzyıla uygun bir eğitim vermeye ve öğrencilerimizin başarılı yönlerini keşfederek yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.