Ege Üniversitesi’nden Aliağa’ya dev kampüs

Avrupa'da 21 ülkenin altına imza attığı protokol ile yükseköğretimin uluslararası bir standarta kavuşturulmasına karar verildi. Türkiye’deki pilot uygulama ise Ege Üniversitesi’nin Aliağa İlçesi’nin Çaltılıdere Bölgesi’nde kuracağı dev kampüs ile hayata geçecek. Aliağa’nın tarihini değiştirecek olan kampüs, ekonomik kalkınma ve istihdama önemli katkılar sunacağı gibi ilçeyi bilimin, kültürün, sanatın, eğitimin ve gençliğin adresi yapacak. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Aliağa’da sanayi ve eğitim arasında güçlü bir bağ oluşturulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleri sayesinde kurulacak kampüsün hizmete açılması ile birlikte bölgede özel sektör yatırımları da hız kazanacak. Aliağa’nın şehir olma sürecini de hızlandıracak.

50 BİN ÖĞRENCİYİ AĞIRLAYACAK

Aliağa Belediyesi ile Ege Üniversitesi’nin birlikte hareket ettiği kampüs projesinde Onkoloji Bölümü de dahil birçok fakülte ve yüksekokul yer alıyor. Uluslararası uygunluk açısından Türkiye’de ilk olacak kampüs Ege Üniversitesi’nin merkezden sonraki en büyük kampüsü olacak. Kampüs, 50 bin öğrenciye hizmet verecek.