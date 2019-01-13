Ege’deki büyükşehirlerde tek çöp sorunu İzmir’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır çözemediği çöp tesisi sorunu halkı mağdur etmeye devam ediyor. Yaklaşık 26 yıl önce vahşi depolama alanı olarak kurulan Harmandalı Çöplüğü, büyüdükçe metan gazı patlamalarına davetiye çıkarıyor. Çöplük, başta çevresinde yaşayanlar olmak üzere İzmirliler’e yıllardır çile çektiriyor. Özellikle bahar ayalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte çöplükteki koku şehre yayılıyor. Sıcak havalarda kapı pencere açamaz duruma gelen İzmirliler, çöp kamyonlarından sızan pis su ile de büyük sıkıntı yaşıyor.

MODERN DEPOLAMA YAPILACAK

İçme suyu kaynaklarını tehdit eden çöp suları, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın şikayetlerine adeta kulak tıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta yatırımlarını övdüğü, 20 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başında olan başkanlar ise kentin en önemli çevre sorunlarından biri olan çöp sorununu bir türlü çözemedi.

İzmir ziyaretinde halkın talepleri üzerine çöp sorununa da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu asırda vahşi depolama yapılmasının kente yakışmadığını belirterek, ‘’Ben 1994’te İstanbul’a belediye başkanı olduğumda, orada da vahşi depolama vardı. Niye? Çünkü orada da CHP’li belediye vardı. İstanbul’u hemen modern depolamaya geçirdik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’mız Nihat Zeybekci kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolama yerini modern depolamaya bırakacak.’’ dedi

VAHŞİ TOPLAMAYA SON VERİLECEK

AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise Türkiye’de katı atığını dağlara taşlara, derelere ve ormanlara atan İzmir’den başka bir il olmadığının altını çizerek,’’ 4 buçuk milyon nüfus burası. Böyle bir şehrin çöpü, çocuklarımızın geleceği olan dağlara, ormanlara, derelere atılmamalıdır. Buna izin vermeyeceğiz. İzmir’i modern depolamaya kavuşturacağız” diye konuştu.