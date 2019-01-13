Ege’deki büyükşehirlerde tek çöp sorunu İzmir’de
CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yönettiği Ege’nin incisi İzmir’de, çöpler hala vahşi depolama alanında toplanıyor. Bölgede büyükşehir statüsüne sahip olan diğer iller, Muğla, Aydın, Denizli ve Balıkesir’de ise modern depolama yapılıyor. İzmir’de bir türlü çözülemeyen çöp sorunu yıllardır halka çile çektiriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır çözemediği çöp tesisi sorunu halkı mağdur etmeye devam ediyor. Yaklaşık 26 yıl önce vahşi depolama alanı olarak kurulan Harmandalı Çöplüğü, büyüdükçe metan gazı patlamalarına davetiye çıkarıyor. Çöplük, başta çevresinde yaşayanlar olmak üzere İzmirliler’e yıllardır çile çektiriyor. Özellikle bahar ayalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte çöplükteki koku şehre yayılıyor. Sıcak havalarda kapı pencere açamaz duruma gelen İzmirliler, çöp kamyonlarından sızan pis su ile de büyük sıkıntı yaşıyor.
MODERN DEPOLAMA YAPILACAK
İçme suyu kaynaklarını tehdit eden çöp suları, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın şikayetlerine adeta kulak tıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta yatırımlarını övdüğü, 20 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başında olan başkanlar ise kentin en önemli çevre sorunlarından biri olan çöp sorununu bir türlü çözemedi.
İzmir ziyaretinde halkın talepleri üzerine çöp sorununa da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu asırda vahşi depolama yapılmasının kente yakışmadığını belirterek, ‘’Ben 1994’te İstanbul’a belediye başkanı olduğumda, orada da vahşi depolama vardı. Niye? Çünkü orada da CHP’li belediye vardı. İstanbul’u hemen modern depolamaya geçirdik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’mız Nihat Zeybekci kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolama yerini modern depolamaya bırakacak.’’ dedi
VAHŞİ TOPLAMAYA SON VERİLECEK
AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise Türkiye’de katı atığını dağlara taşlara, derelere ve ormanlara atan İzmir’den başka bir il olmadığının altını çizerek,’’ 4 buçuk milyon nüfus burası. Böyle bir şehrin çöpü, çocuklarımızın geleceği olan dağlara, ormanlara, derelere atılmamalıdır. Buna izin vermeyeceğiz. İzmir’i modern depolamaya kavuşturacağız” diye konuştu.
AZİZ KOCAOĞLU’NUN ESERİ
Ege Bölgesi’nde sadece CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yönettiği İzmir’de vahşi çöp depolama yapılıyor. Yine CHP’li başkanların yönettiği büyükşehir statüsündeki Muğla ve Aydın ile AK Parti’li başkanların yönetimindeki Balıkesir ve Denizli’de ise modern depolama var. Modern depolama tesislerinde toplanan atıklar cinslerine göre ayrıştırılarak dönüşüme tabi tutuluyor. Dönüşümde elektrik ve ısı enerjisi, yakıt ve organik gübre elde etmenin yanı sıra atıkların çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılıyor.
Vahşi atık depolama sahaları ise yüzey ve yer altı sularının, havanın ve toprağın kirlenmesine yol açarak, ekolojik dengenin bozulmasına sebep oluyor. Bu sahaların kapatıldıktan sonra bile yeraltı suyu kirlenmesi, yangın ve patlama riskleri açısından 30-40 yıl süreyle olumsuz etkileri görülebiliyor.
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