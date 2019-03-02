‘Eğitimin Kalbi’ İzmir’de attı
İzmir’de düzenlenen ‘Eğitimin Kalbi Zirvesi’ eğitimcimler ile öğrenciler ve ailelerini bulurdu. Proje Koordinatörü Filiz Üstel, “Amacımız, okulların işlevsel bir şekilde aile programları yapmalarını sağlamak” dedi.
Aileleri, öğrencileri ve öğretmenleri bir araya Eğitimin Kalbi Zirvesi’nin ilki İzmir’de düzenlendi. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirveye İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi de katıldı. Zirvede Prof. Dr. Sinan Canan, Psk. Mehmet Şakiroğlu, Yr. Doç. Dr. Cansel Poyraz Akyol ve Prof. Dr. Acar Baltaş da konuşma yaptı. Zirvenin Proje Sorumlusu Filiz Üstel, ‘’Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan bugünün çocuklarını yetiştiren, anne baba ve eğitimcilerdir. Amacımız, okulların işlevsel bir şekilde aile programları yapmalarını sağlamak. Dünyada eğitimin gittiği yönün, topluma indirilmesini istiyoruz’’ dedi.
GELECEK TASARIMCILARIYIZ
Üstel, gönüllü bir insiyatif olarak yola çıktıklarını ve Türkiye’nin birçok kentinde bu buluşmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Üstel, ‘’Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan bugünün çocuklarını yetiştiren, anne baba ve eğitimcilerdir. Bizler gelecek tasarımcılarıyız. Bu hayati öneme sahip görevde aileler ve okullar arasında ayrışmalar oldu. Üçlü saç ayağı dediğimiz sistem bozuldu. Çocukların başarı ve mutluluklarında limit tanımayan aileler, telafisi zor kayıplara neden oluyor. Sıkı bir ortaklık kurması gereken öğretmen ve aileler her geçen gün birbirinden uzaklaşıyor. Bu da eğitimde boşluklar oluşturdu. Aramızdaki dil birliğini yitirdik. Bunu nasıl tekrar yakalarız onu sorguluyoruz. Amacımız, okulların işlevsel bir şekilde aile programları yapmalarını sağlamak. Dünyada eğitimin gittiği yönün, topluma indirilmesini istiyoruz’ diye konuştu.
AİLELER BİLİNÇLENDİRİLDİ
‘Üstün Başarı’ kitabının yazarı Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş ‘Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek’ başlığıyla yaptığı konuşmasında, çocuklara kazandırılması gereken iki temel özellik üzerine vurgu yaptı. ‘Yılmadan çalışan, düştüğü yerden kalkıp devam eden dirençli çocuklar yetiştirmeliyiz’ diyen Baltaş, ailelerin çocukların hayatını kolaylaştırarak onlara kötülük yaptığını ‘hayat karşısında bağışıklığı gelişmemiş çocuklar’ yetiştiğini dile getirdi. Diğer özelliğin özyeterlilik olduğunu vurgulayan Baltaş, ‘Çocuklar hayattaki değerlerini, sınavda gösterdikleri başarıda görüyorlar. Bu da hayatla ilgili problemleri başlatıyor’ dedi. Nörofizyolog Prof. Dr. Sinan Canan, konuşmasında eğitimde yapılan hatalardan söz ederek, ‘’Sınıflandırmaya çalışarak, yarıştırarak, cesareti ve umudu öldürerek, iradeyi elinden alıp sorumluluk vermeyerek, beynin işleyişine aykırı olan ve çocukların yetiştirilmesinde hatalara yol açan davranışlardan kaçınılması gerekiyor’’ diye konuştu. ‘Çocukları Sanal Dünyadan Koruma Klavuzu’ kitabının yazarları Psikolog Prof. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Dr. Cansel Poyraz Akyol da teknolojinin zararlarından çocukları uzak tutmanın yollarını sıraladı. Eğitimin Kalbi Zirvesi’nden elde edilen gelir, Koruncuk Vakfı’na bağışlandı.
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