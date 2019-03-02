‘Eğitimin Kalbi’ İzmir’de attı

Aileleri, öğrencileri ve öğretmenleri bir araya Eğitimin Kalbi Zirvesi’nin ilki İzmir’de düzenlendi. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirveye İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi de katıldı. Zirvede Prof. Dr. Sinan Canan, Psk. Mehmet Şakiroğlu, Yr. Doç. Dr. Cansel Poyraz Akyol ve Prof. Dr. Acar Baltaş da konuşma yaptı. Zirvenin Proje Sorumlusu Filiz Üstel, ‘’Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan bugünün çocuklarını yetiştiren, anne baba ve eğitimcilerdir. Amacımız, okulların işlevsel bir şekilde aile programları yapmalarını sağlamak. Dünyada eğitimin gittiği yönün, topluma indirilmesini istiyoruz’’ dedi.

GELECEK TASARIMCILARIYIZ

Üstel, gönüllü bir insiyatif olarak yola çıktıklarını ve Türkiye’nin birçok kentinde bu buluşmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Üstel, ‘’Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan bugünün çocuklarını yetiştiren, anne baba ve eğitimcilerdir. Bizler gelecek tasarımcılarıyız. Bu hayati öneme sahip görevde aileler ve okullar arasında ayrışmalar oldu. Üçlü saç ayağı dediğimiz sistem bozuldu. Çocukların başarı ve mutluluklarında limit tanımayan aileler, telafisi zor kayıplara neden oluyor. Sıkı bir ortaklık kurması gereken öğretmen ve aileler her geçen gün birbirinden uzaklaşıyor. Bu da eğitimde boşluklar oluşturdu. Aramızdaki dil birliğini yitirdik. Bunu nasıl tekrar yakalarız onu sorguluyoruz. Amacımız, okulların işlevsel bir şekilde aile programları yapmalarını sağlamak. Dünyada eğitimin gittiği yönün, topluma indirilmesini istiyoruz’ diye konuştu.