En iyi ‘CV’ler 9. kez yarışacak

Solis Proje Fabrikası tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen CV Tasarım Yarışması Türkiye 2018, Ege Genç İşadamları Derneği’nde (EGİAD) düzenlenen tanıtım toplantısı ile başladı. Organizasyon Komite Başkanı Ahmet Veli Olgundeniz ve jüri üyelerinin katıldığı toplantıda, yarışmanın detayları hakkında bilgi verildi.

YARIŞMAYA İLGİ ARTIYOR

Toplantıda konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmet Veli Olgundeniz, gelişen teknoloji ve artan iletişim

olanaklarıyla beraber iş başvuru süreçlerinde de büyük bir değişimin yaşandığını ve artık insanların kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlanması gerektiğini söyledi. Yarışmanın temel amacının gençleri özgür ifadeye teşvik etmek olduğunu anlatan Olgundeniz, yarışmaya ilginin her yıl giderek arttığını ve şu ana kadar on binlerce lira değerinde hediyeler dağıtıldığını söyledi. Yarışmanın jüri üyeliği yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü de iş dünyasında inovasyonun önemli olduğunu bunun da ancak farklı düşünebilen personelle mümkün olacağını ve bu yarışmanın da buna hizmet ettiğini söyledi. 6 aralık son başvuru tarihi Yarışma başvuruları 6 Aralık’ta son bulacakken, sonuçlar da 11 Aralık’ta ilan edilecek.