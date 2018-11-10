Enflasyonla mücadele olumlu sonuç verecek

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Rakamların bu ay için beklenen düzeyinde olduğunu belirten Ülkü, Türkiye’nin yaşadığı kur saldırıları ve buna bağlı olarak yaşanan fiyat artışlarının ekonomiyi başlıca etkileyen etmenler oldu. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çerçevesinde başlatılan kampanyalar muhakkak sonuç verecek. Ancak biraz zamana ihtiyaç var” dedi.

TABANA ZAMANLA YAYILACAK

Kampanyaya destek vererek indirim yapan üretici ve perakendecilerin, enflasyon rakamlarını düşük seviyeye çekmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Ülkü, Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hazırladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın etkilerinin zamanla tabana yayılacağını dile getirdi. Ekim ayı için beklentilerinin çok yüksek olmadığını mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Ülkü, “Rakamların düşüşü için hepimize görev düşüyor. Bu ülkenin vatansever evlatları olarak üzerimize düşeni bir bir yerine getireceğiz. Enflasyon ve kur değerlerini fırsata çevirenler nedeniyle mücadelenin ilk ayında ortaya çıkan tabloyu bekliyorduk. Ancak olumlu yönde düşüşlerin olduğu kalemleri de gözden kaçırmamak gerekli. Fırsatçıların tespiti ve gerekli uygulamaların yerine getirilmesiyle bu rakamlar Allah’ın da izniyle düşecek ve bizler de vatandaşımızla birlikte refaha ereceğiz” ifadelerini kullandı.