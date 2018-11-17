Engelli öğrencinin servis sıkıntısı

Emekli baba Mustafa Sert, oğlunun servis minibüsüne rahat binebilmesi için hem evlerinin, hem de okulun önüne seyyar rampa yaptırdı. Servis şoförlerinin ve arkadaşlarının da yardımıyla 8 yıl boyunca Yerkesik’te eğitim gören İsmail Can, bu yıl Turgutreis Anadolu Lisesi’ni kazandı.

ENGELLİ RAMPASI YOK

Baba Mustafa Sert, oğlunun liseyi kazanmasıyla kendileri için zor bir sürecin de başladığını belirterek, “Oğlum Yerkesik’te okurken 8 yıl her gün okula onunla birlikte aynı minibüsle gittim, geldim. Ben olmadığım zamanlarda şoförler ve arkadaşları yardımcı oluyordu. Şimdi ise her şey zorlaştı. Çünkü yeni servis minibüsünde engelli rampası yok” dedi. Servisle anlaşma yapılmadan önce kendisine engelli düzenlemesi yapılacağının söylediğini belirten Mustafa Sert “Şoför ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, sözlerini tutmadı. Hatta sözleşmesinde tekerlekli sandalye düzenlemesi olan şoför bana, ‘Senin oğlun için 18 kişilik kapasiteyi 15’e düşüremem’ diyor. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tekrar başvurdum. Bu yüzden servis kullanamıyoruz” diye konuştu.

OKULDA BEKLİYOR

Sert, oğlunu her gün kendi otomobiliyle 22 kilometre uzaklıktaki okula götürüp getiriyor. Sabahtan akşama kadar okulun önünde bekliyor, oğluna yemek yediriyor, tuvalete götürüyor. Sert, “Belediyeden emekliyim. Ayda en az 500 TL akaryakıt parası ödüyorum” sözleriyle dert yanıyor.