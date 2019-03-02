Erken rezervasyon turizmciyi sevindirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, erken rezervasyonun sağladığı avantajlara dikkati çekti. Yerli misafirin de bu avantajı kullanabilmesi için tesis fiyatlarının uygun olması gerektiğini belirten Aslan, “Biraz yerli bazında düşünüp bu şekilde ayarlama yapılması lazım” diye konuştu.

Bu sezon özellikle yabancı turist sayısında önemli ölçüde artış yaşanacağını dile getiren Aslan, “Şu anda İngiltere pazarında çok büyük bir artış var. Almanya, Hollanda, Belçika artışta olan ülkeler. Bunun dışında Rusya, Ukrayna gibi yerlerden de geçen yıllara göre bir artış yaşanıyor. 25 Mart’tan itibaren ilçeye yabancı turist gelmeye başlar. Uçak hareketliliği geçtiğimiz yıllara göre çok artacak. Bu yıl yabancı turist açısından Bodrum’da erken rezervasyonda yüzde 20 gibi bir artış söz konusu. Gelen yolcu sayısı artacağı için otellerin ve konaklama tesislerinin hazır olması tek başına yeterli değil. Şehrin her anlamda hazır olması gerekir” ifadelerini kullandı.