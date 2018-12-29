Esnaf ‘cadde’de oltayla balık tuttu
CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yönettiği İzmir’in bazı işlek noktalarında elektrik, su, doğal gaz gibi çalışmalar için kazılan, ancak daha sonra uzun süre üstü kapatılmayan yollar, başka esnaf olmak üzere bölgede yaşayanları çileden çıkarıyor.
Buca’da altyapı çalışmaları sonrasında kapatılmayan yollara karşı tepkisini göstermek için isteyen esnaf Güven Kortun göle dönen caddedeki çukurda oltası ile balık tutmaya çalıştı. Sosyal medyada yayınladığı bu görüntüler onlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. Göle dönen yollara dikkati çeken Kortun, “3 aydır böyle. Bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.
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