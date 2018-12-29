Esnaf ‘cadde’de oltayla balık tuttu CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yönettiği İzmir’in bazı işlek noktalarında elektrik, su, doğal gaz gibi çalışmalar için kazılan, ancak daha sonra uzun süre üstü kapatılmayan yollar, başka esnaf olmak üzere bölgede yaşayanları çileden çıkarıyor.