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Esnafın yemek kartı “Yemekmatik”

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’nun geliştirdiği ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan ‘Yemekmatik’, daha ilk haftada bini aşkın üye iş yerinde kullanılmaya başlandı. 

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Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yemek kartı ‘Yemekmatik’ büyük rağbet görüyor. 1 Kasım’da piyasaya sürülen kartı, il hafta bini aşkın işyeri kullanmaya başladı. 

Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, yemek kartlarındaki komisyon oranını düşürdüklerini ama bunun da çözüm olmadığını söyledi. Yenice, “Ortadaki sorunu tamamen kaldırmak ve yabancı firmaların tekelini kırmak için yaklaşık 5 yıldır çalışma yapıyorduk ve uzun uğraşlar sonunda da bunu başardık. Daha sonra sermayesi, işletimi ve altyapısı tamamen yerli olan  ‘Yemekmatik’i kullanıma sunduk” dedi. Kullanım için şirketlerin Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’na başvuru yapması gerektiğini belirten Yenice, Finansbank’ın POS cihazına sahip üye iş yerleri de ayrı bir bedel ödemeden kendi cihazları üzerinden Yemekmatik’i kullanmaya başlayabileceklerini dile getirdi. 

ANLIK ÖDEME İMKANI 

Yenice, ödeme şeklinin ise bankayla yapılacak anlaşmaya göre anlık veya günlük olabileceğini belirterek, “Her şeyden önemlisi yemek kartında ekonomik bir garanti var. Türkiye’nin tek milli ödeme sistemi olan ‘Troy’u kullanıyoruz. İnanılmaz bir ilgi ve destek var. Bu kartla yıllık 2 milyar 500 bin dolarlık işlem hacmi olan bu sektörün parasının ülkemizde kalmasını sağlayacağız. Bir yıl içerisinde 130 bin iş yerinde kullanılacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.    

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