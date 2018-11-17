Folkart Gallery Eriş Ülger’i ağırladı

Follkart Gallery, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Tarihçi- Yazar Eriş Ülger’i ağırladı. Folkart Academy Tiyatro Salonu’nda düzenlenen söyleşide Ülger, Gazi Mustafa Kemal hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ülger, toplumun Atatürk hakkında yanlış bilgilendirildiğini ve özellikle bu sorunun giderilmesi gerektiğini söyledi. Ülger, “Öncelikle toplum Atatürk hakkında bilerek ya da bilmeyerek yanlış bilgilendiriliyor. Gerçek Atatürk’ün nasıl biri olduğu hakkında topluma bilgi verilmeli. Örneğin, ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ ve ‘İstikbal göklerdedir’ sözleri kesinlikle Atatürk’e ait değildir” dedi.

Eriş Ülger, “Ancak günümüzdeki çoğu yazar ve yönetmen nedeniyle Atatürk hakkında yanlış ve eksik bilgiler ortaya atılıyor. Biz o kadar köklü ve büyük bir milletiz ama Atatürk hakkında sadece gerçeklerin yer aldığı bir belgesel, film çekemiyoruz. Günümüzde yazılan kitaplarda dahi eksik ve yanlış bilgiler veriliyor. Öncelikle bu sorunu bir an önce gidermeliyiz. Bunun için de gerekirse dünyadan da belgeleri araştırarak objektif bir şekilde gerçek Atatürk’ü ortaya koyabilmeliyiz” iye konuştu.