Folkart Gallery sezonu Atatürk sergisi ile açtı

Sergide bir kısmı daha önce hiç yayınlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı da yer alıyor. Folkart Gallery, 2018-2019 Sezonu’nu ‘Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal’ sergisi ile açtı. Sergide Atatürk’ün çeşitli kıyafetlerinden, kahve fincanlarına ve Kurtuluş Savaşı’nda kullandığı gaz lambalarına kadar birçok obje yer aldı. Gazi Mustafa Kemal’in bugüne kadar yayınlanmamış fotoğrafları, özel eşyaları ve yazdığı mektupları da sergide yer aldı. Bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi olarak gösterilen sergi 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.