Folkart, ISO 45001 belgesi aldı 

Dünyanın en saygın ve lider belgelendirme kuruluşlarından birisi olan ve 193 ülkede faaliyet gösteren Türkiye’de İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) Türkiye Genel Müdürü Özlem Ünsal, Folkart Yapı Genel Müdür Yardımcısı Ayetullah Mutlu’ya ISO 45001 belgesini takdim etti.

FOLKART ADINA GURURLUYUZ

Folkart Yapı Genel Müdür Yardımcısı Ayetullah Mutlu, “2018 yılında yenilenen ve kapsamı değişen eski adıyla OHSAS 18001:2007 yeni adıyla ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı belgesini almaya hak kazanmamız nedeniyle gururluyuz. Folkart olarak merkez ofisimizden şantiyelerimize kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliğine özel önem gösteriyoruz” diye konuştu.