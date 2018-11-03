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Gastronominin liderleri GastroFest’te buluştu

İzmir GastroFest, kente özel boyoz, söğüş, kumru, gevrek gibi lezzetlerin eşlik ettiği kahvaltıyla başladı.

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Ziyaretçiler İstanbul ve İzmir’in ünlü lokantalarının lezzetlerini de tatma imkanı buldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, hem dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı lezzetler hem de isimlerini tüm ülkeye duyurmuş olan restoranların özel workshopları ilgi gördü. İzmir GastroFest’in tadımlar kadar dikkati çeken diğer etkinliği paneller oldu.  

Moderatörlüğünü Müge Akgün’ün yaptığı panellerin konuşmacıları arasında Haluk Özyavuz, Ahmet Güzelyağdöken, Vedat Başaran ve Sara Pardo ziyaretçilere göç ile şekillenen İzmir mutfağını anlattı.  Prof. Dr. Biray Kolluoğlu ve yemek sosyolojisi konusunda uzman Prof. Dr. Zafer Yenal, 1923 Nüfus Mübadelesi sonrası İzmir’in değişen yemek kültürüne dikkatİ çekti. GastroFest Düzenleme Kurulu Başkanı Hande Arslanalp ve Turyid Başkanı  Kaya Demirer ise ‘Türkiye’de Turizmin Etkin Silahı Gastronomi Olmalıdır’ başlığıyla sunum yaptı. Festival ABD’li ünlü saksafon ustası Ricky Ford, piyanist Ali Perret, Can Kozlu, İmer Demirer, Matt Hall’in birlikte sunduğu caz performansı ve Aydok Moralıoğlu’nun seslendirdiği eserlerle son erdi.  

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