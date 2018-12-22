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Gece Kartalları göreve başlıyor

Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, muhtarlar ve STK temsilcileriyle ‘Huzur Toplantısı’ yaptı.

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Toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Çetinkaya, “Suçu işlenmeden önce engellemek ana amacımız olup halkımızla aramızdaki iletişimi önemsiyoruz” dedi. Çetinkaya, asayiş olaylarında büyük sıkıntılar yaşanmadığını, hırsızlık olaylarında yüzde 15, özellikle evden hırsızlıklarda yüzde 40 oranında azalma olduğunu dile getirdi. Çetinkaya, “Devletimiz bize 170 gece bekçisi kadrosu tahsis etti. Şuan bekçilerimizin güvenlik soruşturmalarını tamamlıyoruz. Bekçilerimizin il genelinde dağıtımlarını yapacağız. 30-40 yıl öncesinde olduğu gibi mahallelerimizde bekçilerimiz düdüklerini çalacak. Muhtarlarımızla da çok yakın ilişki içinde olacaklar. Bunları sağlayacağız” diye konuştu.  

 

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