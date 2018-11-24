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Gediz’e 3’ü bir yerde 

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker; Türkiye’nin en verimli tarım arazileri arasında gösterilen Gediz Havzası’ndaki 3 baraj şantiyesini ziyaret etti.

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Eker’in ilk durağı Kula Saraçlar Göleti’ydi. İnşası tamamlanan ancak bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle zemin sıkıntısı yaşanan göletin son durumunu inceleyen Eker, sorunun en kısa sürede çözüp Saraçlar Göleti’nin çiftçinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi. Daha sonra Kula Emre Barajı ve Yunusemre Beydeğirmeni Barajı’na da giden Ali Fuat Eker, “Modern sulama ile birlikte çiftçilerimizin üretim maliyetleri düşecek. Dekar başına verimlilik artacak. Çiftçimiz hem katma değeri yüksek ürünler ekebilecek hem de aynı tarlayı yıl içinde birden fazla kez değerlendirme şansına erişecek. Manisalı çiftçilerin cebine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 5 milyon TL daha fazla girecek” dedi.

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