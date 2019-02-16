Geleceğin robotik cerrahları Ege’de

Ege Üniversitesi (EÜ) robotik cerrahi sistemlerini kullanan ve bu konuda eğitimler veren Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alıyor. Hastanede kalış sürelerini 1-2 güne kadar düşüren robotik cerrahinin diğer ameliyat türlerine göre kan kaybının az olması, daha az ağrı hissi, daha küçük yara izleri gibi hastalara sunduğu pek çok avantajı bulunuyor.

Her yıl düzenlenen eğitimlerle birçok cerrahın eğitildiği Ege Üniversitesi’nde, cerrahi branşlarda uzmanlık eğitimi alan asistanlara da eğitimlerinin bir parçası olarak robotik cerrahi eğitimi veriliyor. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay tarafından verilen eğitimde, cerrahlar simülatör yardımıyla farklı operasyonları deneyimleme fırsatı yakalıyor.

AMELİYATLAR KOLAYLAŞIYOR

Robotik cerrahi eğitimleri konusunda bilgi veren Prof. Dr. Sinan Ersin, “Kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz uzmanlık eğitim programı kapsamında robotik cerrahiye de yer veriyoruz. Bu eğitimlerde asistan arkadaşlarımıza bu sistemin işleyişini tanıtarak onların simülatör eğitimlerine entegre olmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde, robot kullanabilecek geleceğin cerrahlarının eğitimine katkıda bulunuyoruz” dedi. Bir robotik cerrah olan Prof. Dr. Özer Makay da, robotik cerrahinin hastaların ameliyatını kolaylaştırdığını söyledi.