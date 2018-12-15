Gönen sağlık kenti olacak
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kaplıcalarıyla da meşhur Gönen’e yapılacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırma Uygulama Merkezi için hedefler büyüdü.
25 bin metrekare alana yapılması planlanan proje, Gönen’i sağlık kentine dönüştürecek. On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “Türkiye’nin sağlık turizmi hedefleri var. Biz Kütahya’ya giderek benzer yerlerde incelemelerde bulunduk. Bu projeyi ufak çaplı düşünüyorduk ama hedefi büyüttük ve Gönen’in stratejik planı haline gelecek. 20-25 bin metrekare büyüklüğünde bir sağlık kenti olması lazım. Burada hizmet verecek oteller olmalı ve insanlar buraya geldiklerinde ortalama 1 hafta konaklayacak şekilde olmalı” dedi.
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