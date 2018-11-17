Gönen’de toprak zeytin ile buluştu
Balıkesir’in Gönen İlçesi’nde Sarıköy Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan 100 hektarlık alana gelir getirici tür kapsamında zeytin fidanları dikildi.
Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıköy Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Ulukır Mahallesi’nde yıllardan bu yana kullanım konusu açığa kavuşmayarak kangrene dönen 100 hektarlık orman alanı zeytin fidanları buluşturdu. Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, “Mahkeme kararı ile orman olan bu alanlarda vatandaşlarımız yıllarca çözüm beklemiş.
Biz bu sorunu arazide zeytin ağaçlandırması yapıp, kullanım hakkını 49 yıllığına köylümüze vererek çözdük. Millet ormancılığı ile milletle birlikte hareket ederek meselelere yerinde çözüm üretmiş oluyoruz. Halkın yüzündeki tebessüm bunu doğruluyor” dedi. Bölge halkı aldıkları zeytin fidanlarını Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Erdoğan Öztürk’ün gözetiminde toprağa dikerek, örnek bir çalışma da sergilenmiş oldu.
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