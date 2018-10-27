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Gündüz ders gece gözlem

İzmir Torbalı’daki Sultan Abdülhamit İlkokulu öğrencileri, Fen bilimleri dersinde ‘Ay’ heyecanı yaşadı.

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İlköğretim 4. sınıf öğrencileri, Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında gündüz okulda teorik eğitim aldıktan sonra akşam da öğretmenleri Ezgican Apaydın eşliğinde teleskopla Ay’ı inceledi. Ay’ın hareketlerini izleyen öğrenciler, okulda gördükleri bilgilerini de pekiştirmiş oldu. Etkinliğe, öğrenci velileri de katılarak destek verdi. Öğretmen Ezgican Apaydın şunları söyledi: Amacımız öğrencilerimin ders içinde dünya hareketleri kapsamında uzaya olan merakı arttırmak, onları heyecanlandırmak ve unutamayacakları bir etkinlik yapmaktı.

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