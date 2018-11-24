Hasta yakınlarına bedava sıcak yuva  

Kanser hastası çocuklarını şehir dışından İzmir’e tedavi ettirmeye gelen aileler, bu uzun süreçte barınma sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Babalar hastane bahçesindeki banklarda yatarken, anne ve çocuklar hastanede yatmadıkları dönemler başlarını sokacak bir yer bulamıyor. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleri, ülkenin dört bir yanından İzmir’e gelen bu ailelere ücretsiz barınma imkanı sunuyor. Tedavi süresince ailelerin misafir olduğu 7 evde toplam 14 aile kalıyor. Her ev, iki ayrı ailenin kalabileceği şekilde hazırlanıyor, eşyalar buna göre ikişer ikişer seçiliyor. Dernek üyeleri, çocuklar için bazen kan buluyor, bazen de çocukları için alış verişe vakit bulamayan annelerin imdadına koşuyor. Evlerde konaklayan aileler, bu süre zarfında kira, fatura ve temel ihtiyaç malzemeleri için ücret ödemiyor. Bu güne dek 100’ün üzerinde aileyi evlerinde misafir eden dernek üyeleri ise, masrafları çeşitli etkinlikler düzenleyerek karşılamaya çalışıyor.

TEDAVİ SÜRESİ 1 YILI BULUYOR

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’nin 12 yıldır faaliyette olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Yazıcı, “Şehir dışından tedavi amacıyla gelen ve kalacak yeri olmayan hasta çocukları, aileleri ile beraber evlerimizde misafir ediyoruz. Çocukların birçoğu kanser hastası olduğu için, tedavileri 6 ay ile 1 yıl arasında sürüyor. Bu süre zarfında hem aile bütünlüklerini sağlamış oluyoruz, hem de onlara maddi ve manevi destek sağlamış oluyoruz” dedi. Yazıcı, “Hastanelerde sıkça görüyoruz; baba hastanenin bankında yatıyor, arabanın koltuğunda uyuyor. Bu görüntüler hepimizi üzüyor. Şu an aynı anda 14 aile, Balçova, Hatay ve Bornova’daki 7 evimizde kalıyor. Zaman zaman tedavi süresi uzun sürdüğü için hasta çocuğumuz kardeşlerini, akrabalarını özlüyor. Onlar bu evlerde çocuklarımızı ziyaret ediyor” diye konuştu.