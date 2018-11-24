İzmir’de adaletli hizmet yapılmadı  

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Karabağlar Genç Yıldız Spor Kulübü’nün düzenlediği, Amatör Spor Kulüpleri ve Hemşehri Dernekleri’nin temsilcileriyle bir araya geldi. Şengül, buluşmada Karabağlar’ın acil çözüm bekleyen sorunlarına değindi. Şengül, “Karabağlar, İzmir’in en büyük ilçesi olmasına rağmen gelişmişlik anlamında unutulmuş, kendi haline bırakılmış ve sorunlarıyla boğuşan bir ilçe. Artık bu anlayışa ‘dur’ dememiz gerekiyor” diye konuştu. CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’i ikiye böldüğünü belirten Şengül, “Alsancak ve Karşıyaka’nın sahilinden oy alıyorsunuz diye, nasıl oluyor da tüm yatırımları oraya yapabiliyorsunuz? Karabağlar’ı nasıl göz ardı ediyorsunuz? Bugüne kadar Karabağlar’a birçok vaatte bulunuldu ama hiçbir sorun çözülmedi. Vatandaşı hep aldattılar” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE DOĞRU KULLANILMADI

Karabağlar’da altyapı ve çarpık kentleşme gibi birçok sıkıntının olduğuna dikkati çeken Şengül, “24-25 amatör spor kulübümüz var. Gece yarısına kadar idmanlar yapılıyor. Bir tane çim sahayı yapamıyor musunuz? Sağa sola peşkeş çektiğiniz, fuzuli harcadığınız bütçenin belli kısmını çocuklarımıza ayırsak, onların spor yapacağı alanları oluştursak kötü mü olur? Bu sayede onları zararlı alışkanlıklardan da koruruz” dedi. AK Parti İl Başkanı Şengül “Tüm vatandaşımıza, adaletli ve eşit hizmet yapılmalı. Biz, kenarda kalmış ve kendini ifade edememiş halkımızın da sesi olacağız” diye konuştu.

SORUNLARI BİLEN BİR ADAY

Başlan Şengül, 31 Mart 2019’daki Yerel Seçim’de Karabağlar’ın sorunlarını bilen, vatandaşa dokunan, ayrıcalık yapmayan bir belediye başkan adayı belirleyeceklerini dile getiren Şengül, “Herkese insanca değer veren bir kişiyi aday göstereceğiz. Bugüne kadar Karabağlar’a birçok vaatte bulundular ama verdikleri sözlerin hiçbirini de yerine getirmediler. Artık buna son vereceğiz” dedi.