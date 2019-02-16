İzmir’e ‘tarihi bölge’ geliyor

İzmir’in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan tarihiyle birçok medeniyetin beşiği olduğunu hatırlatan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, “Sahip olduğu antik kent kalıntılarına, Meryemana Evi’ne, doğal güzelliklerine, dünyaca ünlü plajlarına ve tarihi çarşısına rağmen, kent yıllık 1 milyon turist çekebiliyor. Demek ki ortada bir yanlış var” dedi.

ŞEHRE DEĞER KATACAK

Kentteki yaşam kalitesi sorununu çözmeye yönelik hazırlıkları olduğunu belirten Zeybekci, bunlar arasında şehir yaşamına önemli değerler katacak olan ‘Tarihi alanların ön plana çıkarılması’ projesinin de yer aldığını söyledi. Turizmin canlanması için İzmir’in elinde önemli değerler bulunduğunu ifade eden Zeybekci, “İzmir’in tarihi, yapıları ve yaşayan kültürüyle ön plana çıkarılacak. Kadifekale’den Bayraklı Smyrna’ya uzanan bir alan, İstanbul’un tarihi yarımadası gibi İzmir’in tarihi bölgesi olarak ayağa kaldırılacak. Kemeraltı’nın restore edilmesi ile ilgili çalışmalar Damlacık’tan başlayacak. Bölgede tehlikeli hale gelen yapılar restore edilip sağlamlaştırılarak, karmaşa ortadan kaldırılacak. Çarpıklıklar ve çirkin görüntüler bitecek. Restorasyonlar ve bölgeye kazandırılacak tarihi alanlar ile turizm potansiyeli artırılacak. Böylece ticari faaliyetlerde de hareketlenme sağlanacak” diye konuştu.

AGORA-KADİFEKALE TELEFERİĞİ

Yeşildere Vadisi’nin ise imar planına uygun yapılarla yeniden düzenleneceğini belirten Nihat Zeybekci, “Bölge, rekreasyon alanı olarak Yeşildere halkına sunulacak. Bu bölge tarihi bir kent merkezi haline gelecek. Başka bir proje de Kadifekale’de hayata geçirilecek. Kadifekale’ye çıkıldığında, İzmir tepeden görülecek. Buraya çıkmak için hem nostaljik hem de modern bir teleferik hizmete girecek. Teleferik hattı Kadifekale’den Agora’ya kadar uzanacak” ifadelerini kullandı. Zeybekci, İzmir’deki tüm tescilli tarihi yapılar; hamamlar, ibadethaneler, çeşmeler, evler, köprüler restore edilerek kentin hizmetine ve turizmine kazandırılacağını anlattı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, ayrıca kent merkezine Paris’teki, Londra’daki gibi dünyanın önde gelen bir medeniyetler müzesi kurularak, hazırda bekleyen binlerce eserin burada sergileneceğini söyledi. Alsancak’ın da kruvaziyer turizminde önemli bir liman haline getirileceği de belirten Zeybekci, bu yatırımların kentin turizmdeki ağırlığını artıracağını, döviz girdisini yükselteceğini vurguladı.