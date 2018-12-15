İzmir’in tahammülü kalmadı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin İl Başkanı Veysel Şahin’i ziyaret etti. Zeybekci, ‘Mevzu bahis vatansa, milletse, bayraksa, devletse gerisi teferruat’ diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye hassasiyetinden, öngörüsünden dolayı teşekkür etti. Zeybekci. “Mevzu bahis vatan, millet, devlet ve bayrak. Şimdi mevzu bahis olan İzmir’dir’’ dedi. Kentin hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacağını belirten Zeybekçi, ‘’İzmir artık oyalanmayacaktır. İzmir artık asla başka bir bahara bırakılmayacaktır. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda maalesef istemediğimiz noktada olamayan İzmir’in tahammülü bence artık bitmiştir. Bir kutlu davada memleket meselesi mevzu bahis olduğunda bir araya gelen iki parti, memleket sevdalılarının, kendi şehrinin sevdalılarının inşallah bu süreçte İzmir’in 31 Mart’ta hak ettiği yerde olması için seçim kampanyasına beraber yürütecek” diye konuştu.

ÇEVREYE DUYARLI KAMPANYA

Seçim kampanyası hakkında da açıklamada bulunan Zeybekci, “İlk fırsatta gelmeyi hedefledik ve buradayız. Seçim kampanyasını, gönülleri fethetme, gönülleri kazanma, gönüllerde yer etme şeklinde sürdüreceğiz. Çevreci, gümbür gümbür, zangır zangır değil, milletin gönlüne girecek şekilde israfı engelleyici, çevreye duyarlı bir kampanya yapacağız. 31 Mart’ta kazanan İnşallah İzmir olacak. Rabbim her şeyin hayırlısını İzmir’e nasip etsin. Kimse İzmir’i oyalayamayacak. Kimse kendi beceriksizliklerini başka kılıf arakasına saklamasın” ifadelerini kullandı.