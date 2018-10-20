Kahve tadında festival

İzmir Kahve Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Arena’daki festivalin ikinci gününün hafta sonuna denk gelmesiyle yoğun bir kalabalık yaşandı. Aileleriyle birlikte festival alanını dolduran İzmirliler, Pandomim ve Mimus Performans Sanatları sanatçılarının gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı. ‘Kahve Topraktan Fincana’ kitabının yazarı Cenk Girginol’un okuyucularıyla buluştuğu festivalde, tanınmış Viyola Sanatçısı Violinist Kate’nin sahne performansı da keyifle izlendi.

DANSLARLA ÇOŞTULAR

Crystals Dance Team’in zumba dansına eşlik eden gençler, festivalin tadını çıkardı. Akşam saatlerinde ise festivale 80’li yıllar damgasını vurdu. Hakan Doğanay ve Tayfası, 80’li yıllardan hazırladıkları repertuarlarıyla sahne aldı. Doğanay’ın şovu ise herkesi ayağa kaldırdı. Hiç durmadan dans eden İzmirliler, ardından Gözde Okan’ın şarkılarına eşlik etti. Konuk sanatçı Eda Baba ve Tuna Kiremitçi’nin şarkıları da geceye renk kattı. Dans ve müziğin bütünleştiği konser alanında kahve tadında bir gece yaşandı.