Karaca avcılarına 16 bin TL ceza
Balıkesir’in Havran İlçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında bir araçta yaptığı aramada, avlanması yasak olan vurulmuş bir karaca bulundu.
Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ aracın şoförü R.E.’ye 10 bin TL yanındaki M.K. ve B.A.’ya da 3’er bin TL ceza kesti. Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasoy Tanrısever, koruma altında olan yaban hayvanlarını avlayanlara yüksek cezalar verildiğini hatırlatırken, avcıların bu konuda bilinçli olmalarını istedi.
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