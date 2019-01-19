Kazdağları’na cam seyir terası
Kazdağları'na, Edremit Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile inşa edilecek cam seyir terası projesi onaylandı.
2 milyon 437 bin 412 TL bütçeye sahip ‘İda’nın Mitolojik Tarihi ve Efsaneleri Cam Seyir Terası ile Buluşuyor’ konulu proje ile birlikte Edremit Körfezi Bölgesi’nin turizm destinasyonunun güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor. Edremit Belediyesi hazırlanması, yürütülmesi ve eş finansmanının karşılanması gibi birçok konuda destek verdiği proje için çalışmalara devam ediyor.
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