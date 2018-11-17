Kılavuzlar Barajı’nın yüzde 88’i tamamlandı 

‘Kılavuzlar Barajı ve Sulaması’ inşaatında gövde dolgusu tamamlanma aşamasına geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Kılavuzlar Mahallesi’nin kuzeyindeki Bağırgan Deresi üzerine inşa edilen barajda gövde ve dolusavak kazıları tamamlanırken, gövde dolgusu imalatlarında sona gelindi. Temelden yüksekliği 32 buçuk metre olan barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildi. Kılavuzlar Barajı’nın gövdesi için 250 bin 350 metreküp dolgu yapıldı. 900 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Demirci Kılavuzlar Barajı, bin 540 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacak. 2019 yılı içinde su tutulması planlanan baraj hizmete girdiğinde bölge üreticisine 2018 rakamlarıyla ortalama 1 milyon 689 bin TL daha fazla kazandıracak” denildi.