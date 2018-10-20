Kış sezonu modelleri Ayakkabı Fuarı’nda  

Fuarda ayakkabı sektörünün 30 temsilcisi 2018 sonbahar-kış kreasyonlarını tanıttı. Fuarı yabancı ülkelerden sektör temsilcileri de ziyaret etti. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, bu fuarların kentin tanıtımı açısından da önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da ayakkabı fuarlarının mesleğin göz nuru ve ihracata açılan kapı olduğunu belirterek, “Biz en küçük esnafımızın ayakkabılarını yurt dışına ihraç etmesinden yanayız. Bugün ihracatımız 569 milyon doları geçti. Bu yılın sonunda kısmet olursa Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dış ticarete verdiği destekle 800 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah da çıkaracağız” diye konuştu.