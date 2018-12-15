Knidos Antik Kenti 46 bin kişiyi ağırladı

Geçen yıllara göre ziyaretçi akınına uğrayan Knidos Antik Kenti’ni bu yılın ilk 11 ayında toplam 45 bin 988 kişinin gezdiği, yaklaşık 450 bin TL gelir elde edildiği öğrenildi. Antik kenti geçen yıl 37 bin 74 kişi ziyaret etmişti. Datça Yerel Tarih Derneği Başkanı Akın Pilavcı, henüz tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılamayan Knidos Antik Kenti’nin, bölgenin en önemli kültür hazinesi olduğunu söyledi. Pilavcı, “Knidos’un tam anlamıyla ortaya çıkarılması gerekiyor. Şu ana kadar antik kentin sadece yüzde 10’unda kazı yapıldığı tahmin ediliyor. Yüzde 90’ı ise halen toprak altında bekliyor. Kazılar için daha fazla ödenek ayrılması gerekiyor. Bu tempo ile çalışılması durumunda, Knidos’un tam anlamıyla ayağa kalkması için 50 yıl bile yeterli olmaz” dedi.