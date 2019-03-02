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Köyüne dönüp çiftlik sahibi oldu

Uşak'ın Eşme ilçesi Ahmetler köyünde doğup büyüyen, evlendikten sonra şehir merkezinde yaşamaya başlayan iki çocuk annesi Güngör Açan, yıllarca evde yaptığı el işi ürünlerle aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.

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Esnaf olan eşi Nural Açan ile şehir hayatından sıkılan Güngör Açan, 23 yılın ardından köyüne dönme kararı aldı. Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen Sürü Yöneticiliği Kursu’nu bitiren Güngör Açan, 2013 yılında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi kapsamında 75 bin TL hibe alarak köyünde 150 koyunlu sürü oluşturdu. Açan, ilçede 2007’de TÜBİTAK Projesi olarak başlatılan, 2011’den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen ‘Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ kapsamında sürdürülen koyun ıslah çalışmalarında pırıt ve kıvırcık ırklarının ikili melezlenmesi sonucu elde edilen Eşme Koyunu yetiştiriyor. Güngör Açan, her yıl yetiştirdiği 200’ün üzerindeki damızlık koyunla, ekonomiye katkı sağlıyor.      

YİYECEKLER BAHÇEDEN 

Hayatının, devlet desteği alıp sürü oluşturmalarının ardından değiştiğini belirten Açan, “Devlet önce bize eğitim verdi, ardından sürü ve tesis kurmak için hibe verdi. Biz de çalıştık, bugünlere geldik” dedi. Köyün yaklaşık 2 kilometre dışında otomatik koyun sağım ünitesi bulunan modern bir tesis kurduklarını anlatan Açan, damızlık Eşme koyunu yetiştiriciliğinde sektörün aranılan ismi olduklarını dile getirdi. Nural Açan ise şehir hayatında işsizlikle boğuşanların, köylerine dönüp tarımla uğraşması gerektiğini söyledi.

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