Kültür Merkezi Beyaz Kent’e renk katacak
Denizli Pamukkale İlçesi’ne bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan ve tamamlandığında bölgenin çehresini değiştirecek vizyon proje olan Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi’nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.
Toplam 10 bin 872 metrekare alanda yapımı devam eden Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi, iki ayrı büyük blok şeklinde inşa ediliyor. Merkezde nikâh salonu, kokteyl alanı, kreş, bilgi evi, spor merkezi, oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme üniteleri, su bahçeleri ve alış veriş mekanları yer alacak. Mimarisi ile dikkati çeken bir yapı olacak komplekste 800 kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede konferans salonları ve bin 150 metrekarelik fuaye ve sergi alanı da olacak.
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