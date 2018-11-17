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Kuş Cenneti’nde eşsiz gün batımı 

Gün geceye dönerken İzmir Kuş Cenneti sakinleri, güneşin kızıllığında seyrine doyumsuz güzel görüntüler oluşturuyor.

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Dünyanın en önemli sulak alanları arasında yer alan, bu nedenle ulusal ve uluslararası koruma statülerine sahip Gediz Deltası’ndaki Kuş Cenneti, üreme ve yıl boyu yaşam merkezi olarak 291 kuş türünü barındırıyor. Tuz üretiminin yapıldığı tuzla sahası, sazlıklar, otlak, sulak alanlar ile tarım alanların yanı sıra birçok ekosisteme ev sahipliği yapan deltada, çok sayıda kuş ile aralarında yabani atların da bulunduğu birçok memeli türünü görmek mümkün.   

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