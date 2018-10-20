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Lezzet İzmir’den, tanıtım Konak’tan  

İzmir’in lezzetlerin Konak’ta düzenlenen festivalde görücüye çıktı.

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Üç gün süren ‘Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali’ yoğun ilgi gördü. Konak Belediyesi’nin düzenlediği festivale destek veren aşçılar ve şeflerin yanı sıra, çok sayıda vatandaş katıldı. Baş aşçı ceketi giyen Belediye Başkanı Sema Pekdaş da mutfakta hünerlerini sergiledi. 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 

Pekdaş, “Ağzımızın tadı hiç bozulmasın, bereketimiz daim olsun” diyerek festivalin açılışını yaptı. Pekdaş, İzmir’in geleneksel lezzetleri ile bugünkü tatlarını buluşturmak istediklerini söyledi. Pekdaş, “Kemeraltı Çarşısı sokak lezzetleriyle de ünlü. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sokak lezzeti yok. Bir liman kenti olmamızdan dolayı da buraya gelen tüccarların getirdiği yemekler, Sefarad, Rum ve Levantenler ile gelen birçok lezzetimiz var. Bunların yaşatılması lazım. Bir şehri şehir yapan geçmişteki izlerin toplamıdır. Bu kültürlerin bıraktığı izler bir kenti kent yapıyor. Bu kente bütünüyle sahip çıkma ve bu kültürü de yaşatmak bizim görevimiz” diye konuştu. 

Festivalde, Sefarad, Rum, Girit, Levanten, Osmanlı Saray, Balkan, Anadolu ve diğer yerel mutfaklardan tatlar sunuldu. Ünlü şefler ve alanlarında uzman kişiler tarafından; atölye çalışmaları, söyleşiler, tadım etkinlikleri, yarışmalar ve dinletiler gerçekleştirilecek. 

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