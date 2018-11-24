Makine ihracatçıları güç birliği yapıyor  

EİB ve MAİB, yıllık 2.2 milyar dolar ihracata imza atan Egeli makine üreticilerinin ihracat rakamlarını arttırmak için işbirliği kararı aldı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nde iş yapan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) niteliğinde çok başarılı makine üreticileri ve ihracatçıları bulunduğunu ve MAİB ile işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Türkiye’de 14 bin civarındaki makine ve aksamları ihracatçısını temsil ettiklerini belirten MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da Ege Bölgesi’nde yıllık 2.2 milyar dolarlık ihracat yapan 2 bin 300’ün üzerindeki iş yeri makine ihracatçılarıyla iletişimlerini güçlendirmek için EİB ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Karavelioğlu, MAİB olarak yapacakları fuar, ticaret heyeti organizasyonlarının Ege Bölgesi’nde daha etkin duyurulması için EİB’den destek talebinde de bulundu.