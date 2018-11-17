Manisa’da 42 servis trafikten men edildi   

Emniyet kemeri takmayanlara, araç sürerken telefonla konuşanlara, alkollü araç kullananlara ceza yağdı. İl merkezinde yılbaşından bu yana bin 199 okul servis aracı denetlendi. 116 araca 184 ayrı ceza yazıldı. Kurallara uymayan 42 okul servisi ise trafikten men edildi. Okul servislerine kesilen cezanın toplam 83 bin 969 TL olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından denetimlerin yanı sıra öğrencilere ve sürücülere eğitimler de verildi. Eğitimlerin başında emniyet kemeri kullanımı ilk sıralarda yer aldı.