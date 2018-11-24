Marmarisli sanatçıların gözünden ‘sığla ağacı’
Marmaris’te 20 sanatçı tarafından ‘Anadolu Sığla Ağacı’ adı altında fotoğraf ve resim sergisi açıldı.
Sergide toplam 40 fotoğraf ve yağlı-sulu boya tabloya yer verildi. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’ndeki sergiye sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Salon girişinde TEMA Vakfı Marmaris Şube temsilcileri tarafından davetlilerin el içlerine sığla ağacı yaprağı motifli kına yakıldı. Sığla ağacı fotoğrafları ve resimleri sergilendi. Ayrıca sığla fidanı ve kurumuş sığla ağacı dalı sergide yer aldı. Anadolu Sığla Ağacı Sergisi’ne eserleri ile katkıda bulunan sanatçılara teşekkür belgesi verildi.
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