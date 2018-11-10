Marmarisli turizmci sezonu karlı kapattı 

Marmaris'te 2018 turizm sezonu kapılarını Nisan ayında açtı. Turizmde geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından bu sene işlerin yolunda gitmesi, Marmarisli turizmcileri sevindirdi. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ilçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı. Dünyanın birçok kentinden yabancı turistin yanı sıra bayram tatillerinde de yerli turistler ilçeyi tercih etti. Kasım ayı başından itibaren çoğunluğu yabancı olan az sayıdaki turist, kentte tatilini sürdürürken 3 yıldız ve üzeri birçok otel ile restoran, kafeterya ve eğlence merkezi sezonu kapatma hazırlıklarına başladı. İlçe merkezindeki otel ve çeşitli işletmelerin personeli, sahillerdeki şezlong, sandalye ve masaları toplayarak, mekanlarını şimdilik kapattı.

DOLULUK İYİYDİ

Bu yaz Türkiye’de olduğu gibi Marmaris’te de kazançlı bir turizm sezonu geçirdiklerini söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Marmaris ve Güney Ege Bölgesi’nde herkes para kazandı, karlılık ve doluluk çok iyiydi. Turizm, Türkiye ekonomisi için ciddi bir sektör oldu. Bacasız sanayi dediğimiz turizm, döviz kazandıran birçok sektörün önüne geçti” dedi. Bülbüloğlu “Bu yıl, Türkiye’nin parlayan yıldızı turizm olmuştur. İngiltere’nin Başkenti Londra’da davet üzerine prestijli tur operatörleri temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Güney Ege Bölgesi olarak İngiliz tur operatörlerinden ciddi bir talep aldık. Dünyaca ünlü İngiliz tur operatörleri ülkemizde kapasite artırımına gitmeyi planlıyor. İki yıldır kaybettiğimiz İskandinav pazarını tekrar geri almak için adımlarını atıyoruz. Bu yıl kar ettik. 2019 ve 2020 yılında turizm sektöründe karlılıklarımız çok iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.