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Mezunlar müzesi gençlere örnek

Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Turizm Fakültesi 43 yıllık geçmişini, bünyesinde kurduğu müzeyle yeni kuşaklara aktarıyor.

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Okul binasında 2003 yılında kurulan müzede yaklaşık 7 bin mezunun anıları Turizm Fakültesi’nin geçmişini anlatıyor. Müzede öğrencilerin anı resimlerinin yanı sıra sportif başarılarda elde edilen ödüllerle, eski dönemlerde kullanılan materyaller de yer alıyor. 

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK 

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, “Bugüne kadar 7 bine yakın mezun verdik. Antalya’daki orta ve üst düzey yöneticilerin yarısına yakını bizim mezunumuz. Her yıl İstanbul, Antalya ve Bodrum’da mezunlarımızla bir araya geliyoruz. Her beş yılda bir de okulumuzda çeşitli etkinliklerle kuruluşumuzu kutluyoruz. Bu anlamda 2020 yılında görkemli bir etkinlikle okulumuzun 45’inci yılını kutlayacağız” diye konuştu. Avcıkurt Mezunlar Müzesi’nin belki de Türkiye’de ilk ve tek olduğunu da söyledi.   

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