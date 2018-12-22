Millet Kıraathanesi’ne öğrencilerden yoğun ilgi

Yunusemre İlçesi’nde hizmete giren Ege Bölgesi’nin ilk Millet Kıraathanesi, sınavların yoğunlaşmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin uğrak mekanı haline geldi. Öğrenciler Kaynak Mahallesi’ndeki Millet Kıraathanesi’nin zengin kitap kaynaklarından faydalanarak sınava hazırlanma imkanı buluyor. Millet Kıraathanesi’ne öğrencilerin yanı sıra kitapsever de rağbet gösteriyor. Okuyan, araştıran, bilinçli nesiller yetişmesi için kütüphanelere olan ilginin artması gerektiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Eski bir kültürü canlandırmak, okuma alışkanlığını başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine yaymak amacıyla Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla açtığımız Millet Kıraathanesi’ne olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Halkımız burayı benimsedi.Öğrencilerimiz de burada sınavlarına hazırlanıyor” dedi.