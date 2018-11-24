Miniklerden örnek düşünce
Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik şiddetin artması, insani duygularla bağdaşmayan davranışların sergilenmesinden dolayı harekete geçen İzmir’in Aliağa Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Halk Pazarı’nda el emeği ürünleri satış sundu.
Buradan gelir elde eden öğrenci ve öğretmenler; köpek kulübesi, köpek maması ve kedi kumu satın aldı. Köpek kulübelerini kendi elleriyle boyayan öğrenciler, sokak hayvanlarının soğuktan korunacağı bir barınak yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kulübeler, köpek maması ve kedi kumları ile birlikte ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Öğretmen Berna Gürler ve Felek Özel, böyle bir projeyle farkındalık oluşturmak, topluma duyarlılık kazandırmak ve çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmeyi amaçladıklarını ve sonuçtan memnuniyet duyduklarını söyledi.
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