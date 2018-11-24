Miniklerden örnek düşünce 

Buradan gelir elde eden öğrenci ve öğretmenler; köpek kulübesi, köpek maması ve kedi kumu satın aldı. Köpek kulübelerini kendi elleriyle boyayan öğrenciler, sokak hayvanlarının soğuktan korunacağı bir barınak yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kulübeler, köpek maması ve kedi kumları ile birlikte ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Öğretmen Berna Gürler ve Felek Özel, böyle bir projeyle farkındalık oluşturmak, topluma duyarlılık kazandırmak ve çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmeyi amaçladıklarını ve sonuçtan memnuniyet duyduklarını söyledi.