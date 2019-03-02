MODEKO Fuarı kapılarını açıyor

Efor Fuarcılık tarafından organize edilen ve 4 gün sürecek olan MODEKO’ya 307 mobilya üreticisi katılacak. MODEKO’nun Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan vitrini olduğunu belirten Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, sektörün ulusal ve uluslararası pazarlardaki güçlü duruşuna katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dış pazarlardan gelecek olan ziyaretçilerin yanı sıra iç piyasa sirkülasyonu içinde cazip bir pazar olan MODEKO’ya katılacak olan firmalar stant çalışmalarına hız verdi. Fuar İzmir’de A ve B hollerinde birbirinden özel stantlarda sergilenecek olan ev, ofis ve bahçe mobilyalarının yanı sıra bu yıl ilk kez halı ve zemin kaplamaları özel bölümü oluşturuldu.