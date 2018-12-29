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Muğla bacası hayat kurtarıyor

Soğuk kış günleriyle bacadan kaynaklı soba zehirlenmelerinin sayısı artarken Muğla’da ise kentin sembolü haline gelen bacalar, yüzyıllardır halkı koruyor.

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Çok uzun yıllardır vatandaşların aynı baca sistemini kullandığına dikkati çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, üzeri kapalı ve geniş ağızlı bacaların oluklu kiremitle yapıldığını söyledi. Gümüş, “Muğla’nın simgesi haline gelen bacalar, özellikle yağmurda sert esen rüzgarı kesecek biçimde, dikdörtgen olarak yapılıyor. Dört tarafı açık olduğu için tıkanma ve tütmeyi engelliyor. Rüzgar nereden eserse essin Muğla bacası dumanı geriye üflemez. Bu bizim bacamızın en önemli özelliğidir. Kurum tuttuğu zaman temizlenmesi gerekiyor” dedi.  

Türkiye’nin en çok yağış alan illerinden olan Muğla’da halk arasında ‘Deli Memet’ olarak adlandırılan poyrazla karışan yağmurun her yönden yağması halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesine sebep olmuş. 28 yağlı kiremitle çok çabuk yapılabilen bacaların onarımı da kolay. 

 

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