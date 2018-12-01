Muğla’nın alabalığı dünya sofrasında  

Muğla'nın Seydikemer İlçesi’ndeki çiftliklerde üretilen alabalığın yüzde 80’i Almanya, Hollanda ve Danimarka, ABD ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 82 ülkeye ihraç ediliyor. Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, kentte 60 alabalık üretim çiftliği bulunduğunu ve yıllık yaklaşık 20 bin ton üretim yapıldığını söyledi. Türkiye’de en fazla alabalık üretiminin Muğla’da yapıldığını belirten Yıldırım , “Yüzde 80’i ihraç oluyor. Avrupa’da alabalık üretiminde birinci, dünyada da ikinci sıradayız. Yurt dışındaki ilgiden memnunuz” dedi.

1 MİLYON DOLAR İHRACAT

Alabalık ihracatından yılda yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Yıldırım, “Küçük üreticilerimiz büyük firmalarla rekabet edemez konumda. 2 bin 400 işletmenin bin 600’ü küçük aile işletmesi. Bu işletmelerimizin de korunması gerekiyor. Üretilen balıklarımız daha doğala yakın olması ve balık unuyla beslenmesi dolayısıyla daha fazla Omega-3 barındırıyor. Bu da talebi artırıyor. ‘Norveç somonu çok iyi. Alabalık kötü’ gibi yanlış bir algı var. Bunun tam tersinin olduğunu savunuyoruz. Bizim alabalığımız Omega-3’e daha çok sahip. İsteyen herkes de analiz ederek bu sonucu görebilir” ifadelerini kullandı.