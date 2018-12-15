Muhtarın girişimi gelir kaynağı oldu

Uğuz, köyü çevreleyen ormanlardaki palamutların toplanarak satışı için fabrikayla sözleşme imzaladı. Muhtar Uğuz, köylülerin meşe ormanlarından topladığı palamutların taçlarını fabrikaya satarak gelir elde etmelerini sağladı. Sonbahar aylarında yere dökülen palamutların köylüler tarafından toplanarak muhtarlığa getirildiğini, buradan da fabrikaya nakledildiğini anlatan Uğuz, “Köyümüzün çevresinde meşe ormanları yoğun. Halk tarım sezonunun bitmesiyle gelir elde edemiyordu. Şimdi herkes ailece meşe palamudu topluyor’’ dedi. Köye yıllık ortalama 40 bin TL’lik gelir kapısı açan Muhtar Özhan Uğuz, “Toplama işi birkaç ay sürüyor. Palamut toplanmasa çürüyüp yok oluyor. Köylüler aynı zamanda ormanlık arazide bir tür temizlik de yapmış oluyor. Bu işten herkes mutlu” ifadelerini kullandı.