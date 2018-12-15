Muhtarın girişimi gelir kaynağı oldu
Uşak'ın Banaz İlçesi’ne bağlı Ahat Köyü’nün Muhtarı Özhan Uğuz, üç yıl önce katıldığı bir toplantıda meşe palamudunun Manisa’nın Salihli İlçesi’ndeki bir tesiste, deri sanayisinde kullanılmak üzere valeks maddesine dönüştürüldüğünü öğrendi.
Uğuz, köyü çevreleyen ormanlardaki palamutların toplanarak satışı için fabrikayla sözleşme imzaladı. Muhtar Uğuz, köylülerin meşe ormanlarından topladığı palamutların taçlarını fabrikaya satarak gelir elde etmelerini sağladı. Sonbahar aylarında yere dökülen palamutların köylüler tarafından toplanarak muhtarlığa getirildiğini, buradan da fabrikaya nakledildiğini anlatan Uğuz, “Köyümüzün çevresinde meşe ormanları yoğun. Halk tarım sezonunun bitmesiyle gelir elde edemiyordu. Şimdi herkes ailece meşe palamudu topluyor’’ dedi. Köye yıllık ortalama 40 bin TL’lik gelir kapısı açan Muhtar Özhan Uğuz, “Toplama işi birkaç ay sürüyor. Palamut toplanmasa çürüyüp yok oluyor. Köylüler aynı zamanda ormanlık arazide bir tür temizlik de yapmış oluyor. Bu işten herkes mutlu” ifadelerini kullandı.
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